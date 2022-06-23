В Петербурге прошла всероссийская акция "Минута молчания"

В России в четверг, 22 июня, отмечается День памяти и скорби жертвам войны.

В 1941 году 22 июня началась Великая Отечественная война. В 81-годовщину в Северной столице прошла акция «Минута молчания».

В 12615 петербургское телевещание было прервано звуками ленинградского метронома, который услышали петербуржцы, - сообщает Neva.Today.

На Дворцовой плоащди в ночь на 22 июня зажгли 50 тысяч свечей.

В мероприятии приняли участие жители Петербурга и добровольцы движений «Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Дворцовой площади зажгут 50 тысяч свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне.