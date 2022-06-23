  • 23 Июнь 2022
USD 24.06.2022 53.3578 +0.0790
USD ММВБ 17:23 52.9570  
EUR 24.06.2022 55.9886 +0.1579
EUR ММВБ 17:23 55.6544  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге прошла всероссийская акция "Минута молчания"

Автор:

акция
© Фото: Baltphoto

Темы дня

В России в четверг, 22 июня,  отмечается День памяти и скорби жертвам войны.

В 1941 году 22 июня началась Великая Отечественная война. В 81-годовщину в Северной столице прошла акция «Минута молчания».

В 12615 петербургское телевещание было прервано звуками ленинградского метронома, который услышали петербуржцы, - сообщает Neva.Today.

На Дворцовой плоащди в ночь на 22 июня зажгли  50 тысяч свечей.

В мероприятии приняли участие жители Петербурга и добровольцы движений «Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Дворцовой площади зажгут 50 тысяч свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram