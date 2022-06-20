На Дворцовой площади зажгут 50 тысяч свечей в память о погибших в Великой Отечественной войне

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге появится инсталляция из 50 тысяч свечей, которые зажгутся в День памяти и скорби

Волонтеры Победы начнут подготовку инсталляции во вторник, 21 мая, в 19:00. Свечи будут гореть с 00:00 до 03:00 часов ночи 22 июня. Огненные картины появятся в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести по всей стране. Общий лозунг акции – «Помним». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В среду, 22 июня, в 12:15, жизнь страны замрет на одну минуту в память о погибших в Великой Отечественной войне. На 60 секунд прервется вещание эфиров телевидения и радио, перестанут работать кассы в торговых центрах, а также остановится общественный транспорт и автомобили.

На производствах, где позволяет технологический цикл – работа тоже прекратится.