В Петербурге потребовали ужесточить контроль за водителями, мешающими вывозить мусорные контейнеры

В Петербурге могут ужесточить наказание для водителей, которые паркуют свои транспортных средства возле площадок для мусора. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор города Анатолий Повелий.

Ответственность за решение данной проблемы возьмет на себя Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). За проблему решили активно взяться, поскольку оставленные возле мусорных контейнеров машины, становятся преградой для проезда мусоровозов. Из-за этого приостанавливается работа по сбору отходов, сообщает Neva.Today.

Анатолий Повелий также заметил, что введений санкций позволит улучшить дисциплину среди остальных водителей. Это может предотвратить увеличение случаев неправильной остановки автомобилей.

На данный момент зону парковки во дворах и на газонах определяют специальные автомобили-парконы. По петербургским районам курсируют десять устройств. За первые полгода работы они оформили более 6,5 тысяч протоколов на общую сумму 60 миллионов рублей.