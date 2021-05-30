В Петербурге начнет работу сервис контроля за электросамокатами

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что Удостоверяющий центр исполнительных органов государственной власти Петербурга (ИОГВ) начнет взаимодействовать с кикшеринговыми компаниями, сдающие в аренду элеткросамокаты. Объединение заключается в том, чтобы предупреждать нарушения, связанные с передвижением на популярных средствах передвижения.

Также отметим, что центр будет функционировать на базе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Петербурга». В ведомстве отметили, что в центре будут обрабатывать поступающие обращения граждан, связанные с нарушением пользования электросамокатами.

Кроме того, напомним, что в Госдуме планируют внести изменения в ПДД, которые каснутся электросамокатов.