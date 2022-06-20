Центральные улицы Петербурга перекроют на время "Алых парусов"

В Петербурге 24 июня состоится ежегодный праздник выпускников Алые паруса». Из-за традиционного мероприятия центр города ограничат для проезда транспортных средств.

Начнется праздник в пятницу, 24 июня, на Дворцовой площади. Но из-за организации торжеств и концертов будет перекрыто движение уже с четверга, 23 июня. Автомобилисты и общественный транспорт не смогут пересечь Благовещенский мост с 20:00 до 20:35. Будут также перекрыты перекрестки Университетская, Английская набережные и набережная Лейтенанта Шмидта, площадь Труда, сообщает пресс-служба комитета по транспорту, в котором временно председательствует Валентин Енокаев.

По Дворцовому мосту движение будет перекрыто почти на двое суток: с 20:35 часов 23 июня до 15:00.

25 июня будет закрыт проезд по перекресткам Университетская набережная, съезды с Дворцового моста и Дворцовый проезд, Дворцовая и Адмиралтейская набережные.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» пройдет без его традиционного ведущего Ивана Урганта.