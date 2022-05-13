Иван Ургант не будет вести «Алые паруса» в 2022 году

Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» пройдет без его традиционного ведущего Ивана Урганта. Об этом сообщают Невские Новости, ссылаясь на ситочник в Смольном.

Уточняется, что концепция праздника в нынешнем году немного видоизменилась, поэтому и ведущий у него будет другой. Имя нового ведущего обещают назвать на пресс-концеренции, посвященной празднику.

Ведущим «Алых парусов» Иван Ургант был на протяжении более десяти лет. Дата проведения праздника выпускников в текущем году уже определена. Он пройдет 24 июня.

Ранее «Санкт-Петребург.ру» сообщал, что город готовится к традиционному празднику корюшки. Он пройдет у Петропавловской крепости.