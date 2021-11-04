Часть жителей Петербурга в ноябре получит новые квитанции с услугами ЖКХ, радио и ТВ

Об этом сообщили четвертого октября в пресс-службе «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

В Петербурге в ноябре появятся первые квитанции с услугами ЖКХ, радио и телевидения. Около 30 тысяч горожан получит обновленный документ.

«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» внес в документ услуги радиосвязи, кабельного телевидения и общедомовые расходы нескольких управляющих компаний.

«Также собственники жилых помещений многоквартирных домов, находящихся под управлением УК „ЖилКомплекс“, УК “ЖКС №1 Кировского района” и УК “НеваСпецСервис”, начнут получать единый платежный документ, включающий в себя все услуги ЖКХ — электроэнергию, горячую и холодную воду, отопление, водоотведение, содержание жилого помещения и взнос на капремонт», — пояснили в пресс-службе «Петроэлектросбыта».