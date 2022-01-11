Петербуржцы заплатят 250 млн рублей за невывезенные отходы

Хештег #НеХочуПлатитьЗаМусор призвало размещать в социальных сетях петербуржцев издание "Московский комсомолец в Петербурге". Таким образом журналисты хотят привлечь внимание к плохой уборке мусора, а также требуют перерасчета коммунальных квитанций из-за этой ситуации.

После повышения тарифов ЖКХ, установления цен на услуги нового регионального оператора и перехода на новую систему обращения с коммунальными отходами петербуржцы возмущены работой "НЭО". Горожане, похоже, не очень хотят платить за вывоз мусора, который остался нетронутым все новогодние праздники.

Волна возмущений, которые связаны с отсутствием уборки мусора во время зимних каникул, кажется, переросла в настоящую бурю негодования. Некоторые местные жители рассказали в комментариях на странице "Невского экологического оператора" в социальной сети "ВКонтакте", что тариф, установленный на вывоз мусора, не соответствует работе "НЭО".

Так, петербуржцы отметили, что платят за вывоз мусора, а его совсем не вывозят. Также горожане спрашивают будет ли перерасчет за услуги в связи с этим. В издании посчитали, что за "мусорные каникулы" петербуржцам придется заплатить 250 миллионов рублей. Планируют ли в "НЭО" сделать перерасчет - пока неизвестно.