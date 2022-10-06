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Жители Петербурга начали организованнее платить за услуги ЖКХ

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© Фото: Baltphoto

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Жители Санкт-Петербурга вопреки сложной экономической ситуации стали более организованно оплачивать квитанции ЖКХ. Кроме того, петербуржцы стали в срок выплачивать и свои задолженности.

Согласно данным, предоставленным Фондом капительного ремонта, уровень собираемости взносов на капитальный ремонт составляет на данный момент 120%. Также в первый раз с начала 2022 года было отмечено снижение общей суммы дебиторской задолженности – она составляет сейчас 5,8 миллиардов рублей.

В Фонде отметили, что платежная система улучшается благодаря тому, что граждан стали информировать новыми способами. Например, горожане могут увидеть в поле «К оплате» в квитанции всю сумму задолженности. Также петербуржцы могут получить ответы на все волнующие их вопросы на официальном сайте Фонда, «горячей линии» и на личном приеме.

Отмечается, что на сайте появились новые функции: так, клиенты смогут проверить свои долги за считанные секунды. Для этого необходимо ввести свои данные, после чего на экране будет показана сумма задолженности. Там же клиент сможет сразу же оплатить долги с помощью банковской карты.

Отметим, что благодаря работе Фонда капитального ремонта в жилых домах проводятся замены инженерных сетей, лифтов и крыш. До конца текущего, 2022, года будет заменено 245 крыш, которые уже на 98% готовы к первым заморозкам.

Петербуржцы становится понятно, что все ремонтные работы в их домах будут проводиться за счет ежемесячных взносов, и не случится так, что придется внезапно собирать деньги самим с соседями на дорогие материалы и работы

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