Петербуржцы недовольны качеством благоустройства на набережной Карповки

Горожане обсудили качество благоустройства в паблике «Петроградская диаспора». Петербуржец Алексей Крылов поделился в Facebook фотографией обновленной набережной.
В Петербурге местные жители раскритиковали качество благоустройства на набережной Карповки.
Вопросы у горожан вызвало качество укладки покрытия: «кого-то стошнило брусчаткой». Недоумение вызывают черно-белые фонари на площадке. «Либо зебра, либо ее сопли», — написал пользователь в паблике «Петроградский район | Петроградка | Чкаловская».
Местные жители призывают жаловаться на исполнителей работ на портале «Наш Санкт-Петербург».
Благоустройство набережной Карповки стоило бюджету города 23,2 млн рублей. Контракт был заключен с ООО «Нескучный сад».