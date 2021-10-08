Власти Петербурга подвели итоги голосования на благоустройство

Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Стали известны территории, за которое петербуржцы проголосовали при опросе самых неблагоустроенных зеленых зон. Администрация города за следующие три года приведет их в порядок.

«В результате тщательного подсчета голосов победителями опроса стали: территория у Шуваловского карьера и реки Каменки; территории, прилегающие к реке Охта; парк Строителей; парк на Смоленке и территория вдоль Митрофаньевского шоссе», — рассказали в Смольном.

Всего горожане оставили 6 тысяч предложений по благоустройству свыше 200 разных объектов.