В Петербурге особое внимание уделяют уничтожению борщевика

Смольный поручил садово-парковым предприятиям города уничтожить борщевик Сосновского.

Как сообщают в пресс-службе комитета по благоустройству, за последние годы растение все больше разрастается в Петербурге. В июне горожане жаловались на новые очаги борщевика на Волхонском шоссе, в Отдельном и Буферном парках в Пушкине, в Муринском парке, на Приморском шоссе в Приморском районе, в сквере Спасателей, на Малой Балканской и Софийской улицах.

"Мониторинг ситуации ведется постоянно. На всех участках, где обнаруживается борщевик, садово-парковые хозяйства устраняют его в течение вегетационного периода с мая по октябрь", — говорится в сообщении комитета.

Сегодня, 14 июля, уже третий раз на борьбу с борщевиком вышли садовники предприятия «Красносельское» в Полежаевском парке. Борются с сорняком косьбой, прополкой и выкапыванием. Вдали от водоемов и мест скопления людей работники используют гербициды.