Почему Смольный не может победить борщевик в Петербурге

Не один десяток лет в Петербурге длится борьба Смольного с борщевиком Сосновского. Чиновники предпочитают тривиальные методы уничтожения вредного растения, и как показывает практика, малоэффективные.

Как сообщает Neva.Today, в этом гожу борщевик растет на 40 гектарах в Петербурге. В Полежаевском парке находятся самые обширные заросли этого сорняка. Очаги также фиксируют в Яблоновском саду, Пискаревском парке, в парке Авиаторов и в Луговом парке.

В комитете по благоустройству заявили, что для полного искоренения борщевика петербуржцам придется подождать минимум десять лет. В прошлом году его пробовали вытеснить другими растениями, но это не помогло. Сейчас с ним борются тем, что косят его и выкапывают.

Возможно, если его не удается побороть, то можно его использовать. Это удалось фермеру Владимиру Голичкову из подмосковного Егорьевска. Его пчелы собирают до 300 кг нектара с 1 га борщевика, а фермер делает мед.