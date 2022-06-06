Врач рассказал, что делать при случайном прикосновении к борщевику

Доктор медицинских наук, профессор, главный врач областного клинического центра комбустиологии Николай Островский рассказал, как правильно действовать, если произошел контакт кожи с борщевиком Сосновского. Эксперт напомнил, что растение вызывает на коже ожоги.

В Ленинградской области с борщевиком уже начали сезонную борьбу. Как сообщает ALLNW, обработка ведется в Киришском, Тосненском, Кировском, Волховском, Всеволожском и Гатчинском районах.

Николай Островский в беседе с Ura.ru объяснил, что просто промыть пораженный участок кожи водой недостаточно, хотя это обязательно нужно сделать. Далее кожу нужно обработать специальными средствами и обязательно прикрыть от солнечных лучей одеждой. Избегать контакта пораженной кожи с ультрафиолетом нужно не менее семи дней. При глубоком ожоге может потребоваться даже больше времени.