В Красносельском районе Петербурга показали методы борьбы с борщевиком

В Красногвардейском районе Петербурга продемонстрировали пример борьбы с борщевиком. Сорняк ликвидировали в Полежаевском парке.

Как рассказал телеканал “Санкт-Петербург”, преимущественно борщевик скашивают еще до того, как он разрастается до больших размеров. Это делается для того, чтобы не допустить падение семян. По Петербургу в целом растение распространяется на 40 гектаров. Каждый год коммунальщики выкашивают примерно до четырех тысяч кустов.

Главный специалист содержания территорий зеленых насаждений комитета по благоустройству Светлана Езерская объяснила, что химические методы устранения борщевика допустимы только вдали от водоемов и мест массового скопления людей.

Альтернативный метод борьбы – вытеснение другими культурами. Такая практика применяется в Северной столице, но зачастую её сложно реализовывать в черте города из-за пересеченной местности и водоемов.