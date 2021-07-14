Комитет Петербурга по транспорту отчитался о проверках в сфере такси

В Петербурге с 28 июня по 11 июля правоохранительные органы провели мероприятия, которые направлены на поиск нарушителей в сфере перевозок пассажиров.

Как сообщает "МК", за две недели Комтранс поймал и отправил на штрафстоянку шесть автомобилей, из них пять оказались подпольным такси. Также составили 26 протоколов, которые составили на нарушителей ПДД.

Дополнительно комитет проверил общественный транспорт на коронавирусные ограничения. Административные протоколы за отсутствие масок были составлены на 148 пассажиров и водителей. Жителям напомнили, что в период коронавируса необходимо использовать средств индивидуальной защиты, а также порекомендовали не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.