Комтранс подвел итоги уборки улиц от машин, нарушающих правила парковки

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга подвели итоги работы по устранению с улиц города автомобилей, которые нарушают правила парковки и остановки. Жители Северной столицы высоко оценили качество работы ведомства и уже заметили первые изменения: город похорошел и освободился от транспортного потока. Об этом сообщил "МК в Питере".

В пресс-службе комитета отметили, что во время рейдов по улицам Северной столицы, специалисты составили наиболее популярные адреса, где совершаются нарушения. В их числе Лиговский проспект, а также Гончарная и 1-я Советская улицы.

В ведомстве по-прежнему напоминают водителям о соблюдении правил парковки, а также обращать внимание на запрещающие знаки. Кроме того, в Комитете по транспорту каждую неделю публикуется информация со списком улиц, где будут проводиться проверки.