Комтранс начнет патрулировать улицы Петербурга для выявления нарушителей парковки

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что на предстоящей неделе ведомство начнет отправлять своих сотрудников на патрулирование улиц. В комитете рассказали какие улицы попадут под наблюдение.

Как сообщает «МК в Питере», инспекторы будут смотреть за правильностью парковки автомобилей. В случае если машина была оставлена с нарушением правил, то ее будут эвакуировать.

Таким образом, ведомство составило список улиц по дням предстоящей недели, которые попадут под проверку, где водителям нужно быть особенно внимательными:

Понедельник —площадь Восстания, проспект Культуры, а также Андреевский переулок и улица Бухарестская.

Вторник — Варшавская, Большая Конюшенная, Народная и Камышовая улицы.

Среда — Дальневосточный проспект, Брестский бульвар и улица Смолячкова.

Четверг и пятница — проспект Кутузова, а также улицы Победы, Ленсовета и Бассейную улицу.

Суббота и воскресенье — Измайловский проспект, Набережная реки Фонтанки, Искровский проспект и проспект Энергетиков, около станции метро «Озерки», бульвар Новаторов и Ленинский проспект.

Кроме того в Комитете по транспорту Северной столицы сообщили, что с момента ввода патрулирования в разных районах города, уже поймано 440 нарушителей стоянки и парковки.