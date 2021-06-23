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Под Петербургом увеличились цены на земельные участки

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© Фото: baltphoto.ru

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За неполное первое полугодие 20201 года стоимость увеличилась на 30%.

Аналитики группы компаний «Максимум Life Development» сообщили, что стоимость земельных участков в коттеджных поселках под Санкт-Петербургом увеличилась на 30% за первое полугодие 2021 года, по сравнению с таким же периодом в 2020 году.

Также стоит отметить, что объем продаж таких участков остался таким же, который был в период с января по июнь 2020 года. Сообщается, что увеличение стоимости связано с подорожанием строительных материалов, предназначенных для строительства.

«До конца года стоимость земельных участков может вырасти еще на 15−20% в тех поселках, где активно строится внутренняя инфраструктура», — отметил генеральный директор ГК «Максимум Life Development» Игорь Карцев.

Кроме того, он добавил, что объем спроса по их оценке осенью будет держаться на уровне весны.

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