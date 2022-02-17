Аварийный дом на Курской продали за 420 миллионов

В Петербурге продали на аукционе аварийное здание на Курской улице во Фрунзенском районе Петербурга. В Российском аукционном доме (РАД), в итоге дом №11/72, литера А ушел с молотка в полтора раза дороже первоначальной цены — за 420,5 миллионов рублей. За время аукциона претенденты поднимали стоимость здания 30 раз.

Победителю досталось пятиэтажное нежилое здание общей площадью 7,5 тысяч квадратных метров. Земельный участок, который оно занимает, имеет площадь 2,4 тысяч квадратных метров и располагается недалеко от станции метро «Обводный канал».

В РАД отметили, что покупателю потребуется полностью реконструировать здание. Благодаря удачному расположению в нем возможно размещение любого коммерческого объекта: апарт-комплекса, гостиницы или торгово-офисного центра.