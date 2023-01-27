Под Гатчиной на торги выставили старейший винзавод

Старейший винодельческий завод "Северная Венеция" выставят на торги уже в марте этого года. Известно, что предприятие планируют продать из-за банкротства.

Известно, что аукцион по продаже винзавода назначен на третье марта. Об этом сообщает AllNW.

Имущественный комплекс "Северная Венеция" является одним из старейших винзаводов региона. Также в состав лота войдут земельный участок площадью 3,7 гектаров в поселке Новый Свет под Гатчиной. Кроме того продадут производственные корпусы и оборудование.

До этого предприятие тоже пытались продать. Тогда цена была установлена в 165,5 миллионов рублей, но завод так никто и не купил.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петергофский дворец Бельведер выставят на торги. Сдать его в аренду планируют на десять лет, а начальная стоимость лота составляет 1 822 500 рублей.