В соцсетях разгорелся скандал из-за купания детей в фонтанах

Жара в Петербурге царит уже неделю. При этом погода солнечная и безветренная. Дождей в городе тоже нет, в связи с чем дети часто прыгают по фонтанам и освежаются от высоких температур. Однако не все относятся к этому положительно или хотя бы нейтрально. Многие петербуржцы негодуют и активно обсуждают это в социальных сетях.

Так, в Instagram активно обсуждают и осуждают детей, купающихся в фонтанах. петербуржцы недовольны родителями, которые позволяют своим чадам плескаться в городских фонтанах. Изначально женщина написала пост со словами: "В Летнем саду в фонтане активно купаются дети. На мой взгляд, это не то место, где хотелось бы видеть голых малышей. Возможно, я неправа". Идею быстро подхватили горожане и крайне бурно на нее реагировали. Автору пришлось несколько раз редактировать написанное.

В результате большинство жителей города поддержало родителей, позволяющих детям плескаться в фонтанах в такую жару.