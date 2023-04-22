В Культурной столице официально начался летний сезон фонтанов

В Санкт-Петербурге включили первые фонтаны. В этом году сооружения будут работать по новому расписанию.

Сезон фонтанов официально стартовал в Культурной столице 22 апреля. В пресс-службе Смольного сообщили, что теперь комплексы будут работать на час дольше, чем в прошлом году. Таким образом, включать фонтаны будут в девять утра, а выключать в десять вечера.

Также отмечается, что в период белых ночей некоторые сооружения будут радовать горожан до полуночи, а шесть популярных фонтанов, расположенных на Дворцовой и Петровской набережных, в Александровском парке, на Манежной и Казанской площадях, а также на Невском проспекте, будут выключаться в два часа ночи. Такой график будет действовать с 22 мая по 24 июля.

Известно, что 22 апреля на территории Петербурга заработал 71 фонтан. Еще пять сооружений включат 1 мая. Первыми открыли комплексы в Южно-Приморском парке Победы, а также в парке 300-летия Санкт‑Петербурга и в других местах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что перед самым началом летнего сезона в парке 300-летия обворовали фонтан "Луч".