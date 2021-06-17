Детский лагерь “Мечта” не примет детей этим летом

В Петербурге приняли решение приостановить работу детского оздоровительного лагеря “Мечта”. Срок действия указа продлится 90 дней.Об этом сообщает Андрей Борщевский, заместитель главы Комитета по образованию в эфире телеканала “Санкт-Петербург”.

Так, 16 июня, в среду, стало известно о прекращении деятельности лагеря. На данный момент там проходит проверка Следственного комитета. Детей, находившихся в лагере, вывезли 13 июня, в воскресенье.

Напомним, в лагере поселка Мичуринское пожаловались на ненадлежащее содержание детей. В связи с этим было принято решение перевезти ребят в другое место и провести проверку.