Мама хулиганов, подозреваемых в насилии и избиениях детей в лагере, прокомментировала ситуацию

Следственный комитет начал проверку инцидентов в детском лагере “Мечта”, в котором группа детей подозревается в сексуальном насилии и избиениях. Ситуацию прокомментировала мать обвиняемых.

Так, Наталья Викторовна, мама группы детей, обвиняемых в буллинге и хулиганстве, предложила помочь лагерю, когда узнала о проблемах в виде отсутствия вожатых и должного контроля. По словам женщины, у нее есть соответствующее образование и медкнижка. Однако руководство детского лагеря не приняло помощь.

Известно, что у матери 16 детей, из которых 10 приемных. Группа детей и подростков, отдыхающих в лагере “Мечта”, подозреваются в различных издевательствах. В частности, один ребенок был ими избит - его били головой об стену. Самым жестоким инцидентом из всех является насилие сексуального характера над 6-летним мальчиком.