В Ленинградской области закрыли три детских лагеря

Роспотребнадзор закрыл три летних оздоровительных лагеря во вторую летнюю смену. Не допустили к работе ДСОЛ «Ленинградец», "Мечта" и ДСОЛ «Зеленый город им. Т. Трушковской».

ДСОЛ «Ленинградец» не смогу пройти проверку. В лагере выявили санитарные нарушения, в частности, в организации детского питания. Лагерь не смогу устранить нарушения и не сообщил в управление о готовности начать работать. Не смог пройти проверку на соблюдение санитарных норм и ДСОЛ «Зеленый город им. Т. Трушковской». "Мечту" закрыли после скандала, лагерь не отвечал требованиям безопасности. После инцидента СК пришел с проверкой в Московский район.

Родителям и законным представителям детей Роспотребнадзор по Ленинградской области предлагает подготовить исковые заявления в суд, если дети не получили отдых и оздоровление в полном объеме.