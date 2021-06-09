В Петербурге планируют расширить границы города

Границы Петербурга могут измениться по запросу депутатов Законодательного Собрания. В связи с появлением новых объектов депутаты планируют обратиться к Валентине Матвиенко и сенаторам Совета Федерации. Об этом сообщается в проекте постановления городского правительства.

Причиной возможных изменений границ города стали искусственные земельные участки в акватории Финского залива, которые образовались в недавнее время. Общая площадь новых объектов составила 1 353 509 квадратных метров.

Депутаты петербургского ЗакСа считают, что включение новых объектов в территорию города привлечет инвесторов и способствует дальнейшему социально-экономическому развитию Санкт-Петербурга.

"Весь комплект полностью готов, необходимо в срочном порядке закрыть юридические вопросы с намывными территориями", - заключили в Росреестре.