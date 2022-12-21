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Матвиенко высказалась о запрете удаленной работы для уехавших из страны россиян

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Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко озвучила свое мнение, касательно того, чтобы лишать удаленной работы тех граждан, кто покинул Россию.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, по словам Валентины Ивановны, вводить запрет на удаленную работу для всех уехавших из страны россиян не стоит. Ограничение может действовать только по отношению к сотрудникам конкретных компаний. Однако сенатор не уточника, о каких именно компаниях речь.

Ранее депутаты государственной Думы выступали с предложением запретить представителям некоторых специальностей заключать договор об удаленной работе, находясь за границей. Список таких специальностей будет подготовлен членами совета правительства.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что пока рано ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из страты IT-специалистов. Также сенатор Андрей Клишас говорил о том, что “удаленку” из-за границы могут запретить для госслужащих, работников транспорта и сферы информбезопасности.

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