В «Невской усадьбе» открыто бронирование таунхаусов

«Комфорт будущих жильцов «Невской усадьбы» мы ставим на первое место, – рассказывает руководитель отдела продаж поселка таунхаусов «Невская усадьба» Ирина Матвиенко. – Это касается не только архитектурных решений, благоустройства и инфраструктуры, но и проведения самой сделки. Мы намеренно ушли от модели долевого строительства в пользу договоров купли-продажи».

Раннее бронирование позволит будущим жильцам сохранить стоимость приобретаемого таунхауса до момента заключения договора купли- продажи, выбрать подходящий способ оплаты. Это может быть как 100% , так и с использованием ипотеки, субсидии, рассрочки, так и через реализацию собственного жилья. И во всех случаях застройщик готов оказать содействие и подобрать удобный вариант будущему покупателю.

В рамках первого этапа построено 528 квартир. Каждая из них имеет три этажа, отдельный вход и парковку. Площадь варьируется от 112 до 270 квадратных метров. В ближайшей перспективе – строительство на территории Невской Усадьбы торгового центра и детского сада.

«Невская усадьба» разрушает мифы о том, что жить за городом дорого и неудобно. Цены сопоставимы со стоимостью двух-трехкомнатных квартир в городе. При этом покупатель получает значительно больший метраж, отдельную парковку, благоустроенную охраняемую территорию с детскими и спортивными площадками и благоприятную среду для жизни вдали от городской суеты.

Поселок таунхаусов расположен в Новосаратовке, между Невой и Невским лесопарком, на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До КАД не больше 3 километров. Путь на автомобиле до станции метро «Пролетарская» займет 8 минут, до «Улицы Дыбенко» – 15 минут. На общественном транспорте до «Ломоносовской» около 20-30 минут.

У Новосаратовки большое будущее. В планах властей строительство пожарной части, станции скорой помощи, школ и детсадов, хоккейной арены для детской спортивной школы «СКА-Легион», развитие транспорта.

Подробнее с проектом можно познакомиться на сайте: https://nevskaya-usadba.ru

Забронировать таунхаус своей мечты можно, предварительно записавшись по телефону: 8 812 317 12 12.