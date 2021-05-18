Полицейские освобождают Апраксин двор от незаконной торговли

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, а также сотрудники правоохранительных органов приехали на Апраксин двор для того, чтобы прикрыть незаконную торговлю, которая осуществляется на этой территории.

Чиновники сообщают, что на данный момент уде происходит демонтаж пристройки арендатора одного из зданий. Пресс-служба комитета сообщает, что демонтажные работы ведутся на Садовой улице, 28-30, к.28.

«Освобождается объект нежилого фонда и земельные участки от самовольно размещённых элементов благоустройства — прилавков», — заявили в комитете.

Также отметим, что владельцы прилавков жаловались на применяемые в отношении их действия полиции и чиновников.