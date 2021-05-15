"ЕИРЦ Петроэлектросбыт" Петербурга отменит комиссию за капремонт

«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» в Санкт-Петербурге сообщил, что пересмотрел все обращения и решил отменить плату за капитальный ремонт. В пятницу, 14 мая, организация сообщила, что это решение самого ЕИРЦ. Петербург не понесет никаких финансовых затрат.

"С 15 мая 2021 года все взносы в Фонд капитального ремонта через личный кабинет на сайте ikus.pesc.ru, мобильное приложение «ПСК/ПЭС» и центры приема платежей будут приниматься без комиссии", - сообщил гендиректор "ЕИРЦ Петроэлектросбыт" Денис Шабарин.

В мае квитанция по оплате коммунальных платежей получила некоторые изменения. В итоге, оплата капремонта перешла из розовых и белых платежек в квитанции «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Однако после этого депутаты Смольного приняли решение, чтобы прекратит договорные отношения с компанией до урегулирования вопроса, но сама организация не согласилась с данным решением и сообщила, что все выставленные счета в майской квитанции необходимо погасить.

Кроме того, стоит отметить, что многие жители Северной столицы заметили задолженность по капремонту, которой даже не было в розовых квитанциях.