Программа капитального ремонта в Петербурге рискует стать провальной по итогам 2022 года

Петербургский Фонд капитального ремонта (ФКР) в 2022 году показывает худшие показатели по собираемости оплаты и выполнению работ с 2019 года. При этом система оплаты за капремонт остается непрозрачной, а качество работ — низким.

Объем собранных взносов в Петербурге с 2018 года упал на 10%. Так, в 2018 году ФКР собрал 98,56% средств от запланированных, а в 2021 году — только 88,11% от плана. При этом в минувшем году средний показатель по собираемости на капремонт в стране составил 97,1%.



В Северной столице также значительно выросла задолженность по оплате капремонта. В 2020 году она составляла 2,8 млрд рублей, а в 2021 году достигла рекордных 5,1 млрд рублей.



Эксперты считают, что на рост задолженности повлияло увеличение минимального взноса. В 2014 году люди платили по 2 рубля за кв. м., в 2019 году — по 4-5 рублей за кв. м., а в 2021 году оплата выросла до 11-12 рублей за кв. м. Благодаря этому ФКР смог собирать больше средств на капремонт. В 2014 году на счет ведомства поступило 22,15 млн рублей, а в 2021 году — в 60 раз больше: 13,7 млрд рублей.



Многих петербуржцев смущает не только рост тарифов, но и размер оплаты за капремонт у жителей домов дореволюционной постройки. С них берут всего на рубль за кв. м. больше, чем с жителей домов, построенных после 1980 года, хотя на содержание и ремонт таких построек необходимо гораздо больше средств.



Количество претензий к работе ФКР стало увеличиваться после того, как губернатором Петербурга стал Александр Беглов. Тарифы растут, а качество выполнения работ не меняется. На 2021 год было запланировано выполнение 2329 видов работ — их удалось выполнить только на 81%. Процент невыполнения работ растет каждый год: в 2019 году в городе не выполнены 5%, в 2020 году — 10%, 2021 год — 21%.



При этом, по данным аудита Контрольно-счетной палаты, в 2018 – 2020 гг. на счетах ФКР каждый год оставались деньги — примерно по 5 млрд рублей. Вместе с тем из программы капремонта не исключали дома, которые уже были расселены или снесены. В перечне на 2020 год таких объектов было около 10, хотя их должны были исключить еще в 2017 году. Из-за нарушений ущерб городу составил 2,7 млрд рублей. Многочисленные нарушения, найденные КСП, позволили признать неэффективной программу капремонта в Петербурге.



Смольный ежегодно снижает программу финансирования капитального ремонта. В 2014 году город выделял на это солидные субсидии, но они стали уменьшаться с 2019 года, а в 2021 году Смольный на эти цели и вовсе решил не выделять денег.



Субсидия для ФКР на 2022 году тоже не предусматривалась, однако после особого внимания граждан городские власти все-таки могут выделить на капремонт 3 млрд рублей, как сообщают некоторые СМИ.



На сегодняшний день субсидия, выделение которой было запланировано еще в ноябре прошлого года еще не поступила на счет ФКР. Не исключено, что Смольный не будет выполнять свои обязательства. Если субсидия так и не поступит, показатели по капремонту в текущем году, учитывая имеющуюся задолженность, могут стать наихудшими за все время работы ведомства.