Петербуржцы продолжат платить за свет и капремонт одной квитанцией

Договор между АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», занимающееся рассылкой квитанций по оплате электроэнергии и капремонта, и Фондом капитального ремонта остается в силе. Об этом сообщили в пресс-службе «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».

Ранее сообщалось, что в Смольном думают о разрыве договоров между этими двумя компаниями из-за того, что в квитанции начали включать проценты, которые не предусмотрены договором. Также граждане начали часто жаловаться на то, что в их счетах появляются непонятные «долги» за май.

«ЕИРЦ Петроэлектросбыт» ответила на данные обращения и заявила, что все квитанции и платежи выдаются в установленном порядке на основании договоров, заключенных с поставщиками ЖКУ, а также Фондом капремонта. Также организация добавила, что счета «в полной мере соответствуют требованиям действующего законодательства и, подлежат оплате в установленный срок»