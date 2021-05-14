Петербуржцы не будут платить комиссию за оплату капремонта

По словам генерального директора «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» Дениса Швабрина, с 15 мая текущего года все взносы за капремонт будут приниматься без комиссии.

С мая 2021 года у петербуржцев появилась обязанность возмещать платежным агентам оплату банковской комиссии. Смольным были обозначены способы оплат без комиссии, кроме того, городскими власти приостановили отношения с ЕИРЦ до того момента, как вопрос будет урегулирован. Данное решение не было одобрено ЕИРЦ – в компании заявили, что выставленные в мае квитанции должны быть оплачены. Решение об отмене обязанности платить комиссию для граждан было принято ЕИРЦ.