В Казанском соборе завершилось пасхальное богослужение

В ночь с субботы на воскресенье, с 1 мая на 2 мая все православные христиане отмечают Светлую Пасху. Началось богослужение в Казанском кафедральном соборе. Стоит отметить, что туда же доставили и Благодатный огонь из Храма Господня в Иерусалиме.

Традиционно, как и во все прошлые года, все верующие совершили крестный ход. Кроме того, вместе с жителями Санкт-Петербурга праздник встретил и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Пасхальные праздники будут длиться около 40 дней.

Также напомним, что Пасха — главный христианский праздник, который знаменует воскресение распятого на кресте Иисуса Христа из мертвых.