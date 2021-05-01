К Пасхе в Петербург привезут Благодатный огонь

В Петербург из Москвы везут Благодатный огонь. Его доставят в ночь Пасхи с 1 на 2 мая из Москвы. Об этом сообщает Фонд содействия развитию Ленинградской области.

Лампада Иерусалимского храма Гроба Господня будет доставлена в Петербург депутатом Законодательного собрания Ленобласти Сергеем Коняевым. Политик планирует посетить Пасхальное богослужение в Казанском кафедральном соборе.

Кроме того, огонь доставят в Александро-Невскую лавру, Новодевичий монастырь, а также в Гатчинские соборы святого апостола Павла и покровский. Также лампаду привезут в храм святого князя Владимира города Коммунар и храм святителя Алексия митрополита Московского.