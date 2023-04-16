В Казанском соборе Петербурга провели пасхальное богослужение

В ночь с 15 на 16 апреля в Казанском соборе Северной столицы собрались православные христиане, встретившие праздник Светлой Пасхи. Для граждан провели богослужение.

Известно, что горожане начали собираться в храме еще с вечера 15 апреля, и уже к 21 часу все яйца и куличи были освещены. Божественную литургию в Казанском соборе возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Около 23:15 началась Полунощница, а затем состоялся крестный ход. На следующий день, 16 апреля, в 9 часов утра для прихожан провели Божественную литургию.

Напомним, что освятить куличи в день Воскресения Христова можно в Казанском соборе с половины первого дня до девяти часов вечера.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербург доставили частицу Благодатного огня. Перевозкой занялась делегация Фонда Андрея Первозванного.