В ночь на воскресенье в Петербург доставят частицу Благодатного огня

Стало известно, когда в Санкт-Петербург прибудет частица Благодатного огня, который сошел сегодня в Кувуклии храма Воскресения Христова в Иерусалиме. В петербургских храмах огонь появится в ночь на воскресенье.

Днем в субботу, 15 апреля, в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Моление о схождении возглавил Патриарх Иерусалимский Феофил III. Об этом сообщает Neva.Today.

Перевозкой частицы занимается делегация Фонда Андрея Первозванного. Она уже направляется в Москву, после чего Благодатный огонь повезут по другим городам.

В Северную столицу его доставят около трех часов ночи, а затем привезут в Казанский кафедральный собор, где передадут митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию. После пасхального богослужения частицу повезут в другие городские храмы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что красный, бордовый и оранжевый не стоит использовать при окраске пасхальных яиц.