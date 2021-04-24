Академик РАН заявил о положительном влиянии продления майских праздников на эпидемиологическую ситуацию

Эпидемиологическая обстановка в России имеет возможность значительно улучшиться после продлённых майских праздничных выходных.

Такую точку зрения выразил академик РАН Евгений Шляхто.

По его мнению, значительное количество граждан не будет в этот период посещать работу, а значит ограничатся контакты в общественных местах. Лучшей идеей является проведение всех десяти дней на даче в ограниченном кругу друзей или членов семьи, поделился Шляхто.

"Совершенно точно сразу после праздников мы получим другую картинку", - рассказал академик.

Недавно президент России Владимир Путин подписал указ, в котором сказано, что дни между майскими праздниками объявлены выходными. С данной инициативой выступила глава Роспотребнадзора.