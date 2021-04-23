Доктор порекомендовал петербуржцам жарить шашлыки на майские праздники в кругу семьи

Главный санитарный врач России предложила устроить длинные праздничные выходные дни с 1 по 10 мая. Соответствующее предложение поддержал президент РФ Владимир Путин. В связи с этим доктор Евгений Шляхто дала рекомендации по проведению праздников во избежание распространения инфекции коронавируса.

Доктор медицинских наук положительно отреагировал на решение главы государства, отмечая, что эпидемиологическая обстановка от этого только улучшится. Причиной этого станет уменьшение контактов между людьми.

«Я советую людям - самое лучшее, что они могут сделать для своего здоровья - уехать на дачу, на природу. Там солнце и свежий воздух. Главное, чтобы погода не подвела нас с вами», - отметил врач.