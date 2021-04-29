В Петербурге отменили концерт в честь 1 мая на Дворцовой площади

В Северной столице отменили праздничные гуляния на майских праздниках. В частности, речь идет о традиционном концерте в честь 1 мая, проходящем обычно на Дворцовой площади. Причиной отмены празднований стало увеличение количества инфицированных вирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре.

Так, Константин Сухенко, председатель Комитета по культуре в Петербурге, рассказал об отмене концерта по причине ухудшившейся эпидемиологической ситуации в городе на Неве. Соответствующее заявление было сделано в четверг, 29 апреля, во время пресс-конференции.

Известно, что увеличение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге привело к отмене праздничных мероприятий с количеством участников даже до 1,5 тысяч человек.