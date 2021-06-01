У Покровской больницы образовалась очередь из скорых

В Петербурге заметили вереницу карет скорой помощи при подъезде к Покровской больнице. Очередь образовалась во вторник, 1 июня. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Подобные очереди периодически появляются с самого начала периода пандемии, вызванной инфекцией коронавируса. По предварительной информации, между пациентами стараются соблюдать социальную дистанцию, а также поступающих в стационар проверяют на наличие коронавируса.

Напомним, после майских праздников эпидемиологическая обстановка в городе сильно ухудшилась.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о росте госпитализаций и новых инфицирований за минувшую неделю.