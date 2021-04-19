За час 1,5 тысячи петербуржцев обратились в МФЦ за бесплатными путевками для детей

В Петербурге стартовал прием заявок на отдых детей в оздоровительных летних лагерях. Наиболее удобным способом стало обращение в МФЦ. За час в среднем оформили более 1,4 тысяч заявок. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

«1125 заявлений оформлено на оплату полной стоимости путёвок для льготных категорий граждан. Еще 295 заявок принято на получение компенсации части стоимости путевок детей работающих граждан», — отмечают на сайте правительства.

В среднем сообщается о показателе в 1 минуту и 28 секунд ожидания в очереди за бесплатными путевками или отдыхом для ребенка со скидкой.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что 19 апреля начнется прием заявок на возмещение затрат на отдых детей в оздоровительных лагерях.