Более 100 тысяч петербургских детей смогут отправиться в летний лагерь за счет городского бюджета

В Петербурге многие семьи смогут отправить детей бесплатно в оздоровительные лагеря. В администрации города подготавливают около 110 тысяч путевок для детей, которые будут частично или полностью оплачены из городского бюджета. Об этом сообщает вице-губернатор Ирина Потехина.

Заявки на такие льготные путевки можно будет подавать, начиная с 19 апреля. Для этого в районных МФЦ, а также в администрациях районов, будут работать соответствующие отделы. Заявки на третью и четвертую смену можно будет подавать с 11 мая.

«Словом, летняя оздоровительная кампания почти возвращается к своему привычному формату. Разумеется — с соблюдением всех санитарных требований», — отметила вице-губернатор.