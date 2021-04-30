Более 22 тысяч петербуржцев получат путевки в детские лагеря

В Петербурге летом откроется 125 детский лагерей при городских школах. Более 22 тысяч путевок можно будет получить для отдыха в 18 районах города. Прием заявок на детский летний отдых уже начался. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

При этом льготные категории граждан смогут получить путевки бесплатно. Кроме того, 110 тысяч путевок предоставят и с частичным финансированием из бюджета Петербурга.

С 30 апреля подать заявку можно в МФЦ, в ЦОО «Молодежный», а также в районной администрации по месту регистрации ребенка.

Известно, что все учреждения будут проверены на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил.