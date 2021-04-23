В Петербурге на бесплатные детские путевки было подано 14 тысяч заявок

С начала кампании по приему заявок на отдых детей в оздоровительных лагерях 14 тысяч петербуржцев подали заявки. Об этом сообщают в пресс-службе Комитета по образованию.

При этом большинство заявок поехали через МФЦ своего района. Так, было подано 8 тысяч человек. На оформление заявки там в среднем уходило не более 15 минут.

«В администрации районов, которые принимают заявления на бесплатные путевки для льготников, обратились 2422 петербуржца. Итого в общей сложности принято 14 177 заявлений», – сообщили в ведомстве.

Кампания предусматривает 110 тысяч квот на все лето.