Заявки на летние смены в детских лагерях начнут будут принимать с 19 апреля

В Понедельник, 19 апреля, стартует запись детей на отдых в детских лагерях. Заявки можно подать на первые две смены – до 28 мая и до 21 июня.

По информации, предоставленной в пресс-службе администрации губернатора, родители могут подать заявку через МФЦ любого района Петербурга в рабочие часы или обратится в районную администрацию. Предварительно записываться не надо.

Напомним, губернатором Северной столицы Александром Бегловым были внесены изменения в ряд правительственных постановлений, благодаря которым стала возможна полномасштабная оздоровительная кампания для детей. Потребность в квотах путевок для всех категорий граждан в этом году удовлетворят полностью.