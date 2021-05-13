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Петербуржцы продолжают стоять в очередях за путевками для детей

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© Фото: baltphoto.ru

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Родители собрались у ЦОО «Молодежный» за 1,5 часа до открытия.

В Петербурге заметили очередь за путевками в детские оздоровительные лагеря. Родители выстроились в очередь в пол восьмого утра, хотя центр открывается лишь в десять часов. Так, очередь образовалась 13 мая, в четверг, у ЦОО «Молодежный», расположенном на Зверинской улице.

Очевидцы заметили около 300 человек за 1,5 часа до открытия центра. Люди собрались, чтобы подать заявку на получение сертификата. При этом оплатить его необходимо до 15 июля, для четвертой смены- до 6 августа.

Напомним, в Петербурге продолжается программа бесплатных путевок для детей, а также сертификаты на частичную оплату путевок городом. С 11 мая начали выдавать сертификаты на третью и четвертую смену. При этом предыдущий этап программы для первой и второй смены завершился 30 тысячами заявлений.

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