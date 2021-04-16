Площадь Ленина вернули в список гайд-парков

Количество мест в городе, где можно собираться на митинги без необходимости согласования с властями снова составило 8. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора 16 апреля.

В перечень гайд-парков вновь внесли площадки, расположенные у Финляндского вокзала. Парк 30-летия октября был исключен в связи с наличием рядом детской площадки. Вместо этой территории в перечень вошел сквер Николая Львова, расположенный на проспекте Обуховской обороны.

Напомним, на то, что площадь Ленина лишилась статуса гайд-парка внимание было обращено уполномоченный по правам человека в Петербурге Александром Шишловым.