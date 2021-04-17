Сад имени 30-летия Октября был исключён из списка гайд-парков Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внёс коррективы в постановление правительства города, в котором указан перечень гайд-парков. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На сегодняшний день, в актуальный список гайд-парков входят площадки, которые расположены: в парке "Екатерингоф",в Пионерском парке у пр. Мечникова, на северной стороне пл. Ленина у Финляндского вокзала, в юго-восточной части сада Девятого Января, в Южно-Приморском парке у фонтанного комплекса, в Полюстровском парке вокруг стелы 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, в Удельном парке, в сквере Николая Львова на проспекте Обуховской Обороны.

Из перечня исключили площадку, которая расположена в парке 30-летия Октября. Самым востребованным гайд-парком в Санкт-Петербурге в 2020 году стал именно парк на площади Ленина.